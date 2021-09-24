وزير الطيران خلال ترأسه «اللجنة العليا للسلامة والجودة»: نحرص على تطبيق مفهوم الجودة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني في الاجتماع الدورى للجنة العليا للسلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة والجودة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الطيران المدني على حرص شركات وهيئات الوزارة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في كافة الأنشطة المقدمة، موجه بأهمية تكثيف الدورات التدريبية في مجال السلامة والجودة على جميع العاملين بمصرللطيران ونشر ثقافة السلامة على جميع المستويات، ووضع خطة لتحديث جميع المعدات للحفاظ على معدلات السلامة والاعتمادات الدولية التي وصلت إليها الشركة الوطنية في هذا المجال وكذلك تحديد المسئوليات وتوزيع الأدوار والمهام بما يضمن عدم حدوث أي معوقات والتأكيد على محاسبة المقصرين.

من جانبه أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران على استمرار الشركة في إتباع كافة إجراءات السلامة وفقا لمعايير المنظمات الدولية وتوفير كافة الدعم المطلوب لإعلاء وتعزيز إجراءات السلامة في جميع الانشطه، وخاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت مسئولية أكبر على عاتقنا لضمان أعلي معدلات السلامة لعملائنا على متن خطوط الناقل الوطني .

وخلال الاجتماع استعرض الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران ومديري ومسئولي السلامة والجودة بالقطاع سياسة وأنشطة السلامة المطبقة بشركات مصرللطيران وكذا الأنظمة التشغيلية في مجالات السلامة ودليل السلامة والجودة والإجراءات التي تتبعها مصرللطيران لاجتياز تجديد الاعتمادات الدولية بشكل دوري مثل الأيوزا والأيزو والإيزاجو وغيرها والتعامل مع أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وسرعة تلافيها كما تم وضع التوصيات للمرحلة القادمة، وكذلك استعراض مشاركة مصرللطيران في برنامج تبادل بيانات السلامة بين شركات الطيران الذي أعده الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA .

وتم استعراض تفعيل دور مصر للطيران في الحفاظ على البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال كافة انشطة الشركة في اجتماع السلامة والجودة بما يعكس اهتمام وزارة الطيران بالدور البيئي لمصر للطيران .