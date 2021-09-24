أخبار عاجلة

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية -
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91 -
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين -
إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا -
الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية -
التضامن الاجتماعي في زيارة ميدانية لشمال سيناء -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي -
إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا -
علوم قناة السويس تنظم مؤتمر حول التحليل الإحصائي -
تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق "الشؤون الإسلامية"

Print

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين

شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين

بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية

بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية