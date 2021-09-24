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عبدالمنعم سعيد: أغلب قارئي الصحف الورقية الآن فوق الـ 50 عاما

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عبدالمنعم سعيد: أغلب قارئي الصحف الورقية الآن فوق الـ 50 عاما عبدالمنعم سعيد: أغلب قارئي الصحف الورقية الآن فوق الـ 50 عاما

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قال عبدالمنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إنه لم ينتهي عصر الصحافة الورقية، لأنه بقدر ما هناك أجيال تعودت على الصحافة الورقية فيظل الاهتمام بها قائمًا، مشيرًا إلى أن هذه الأجيال تتراجع وبقوة، خلال العامين القادمين ومعظم العالم هذا الاتجاه موجود ولكنه ملموسًا في .

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN» مساء الخميس، أنه لا يمكن المكابرة في أن توزيع الصحف الورقية خلال الأعوام الماضية تراجع بشدة، موضحًا: «لما كنت رئيس مجلس إدارة الأهرام في عام 2009/2010 كان هناك فرق شاسع عن نسب التوزيع حاليًا».

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد أن التوزيع الحالي للصحف الورقية أقل بحوالي 75% من نسب التوزيع مما كانت عليه في عام 2009/2010، موضحًا أن الصحف الورقية بها نوع من الصحبة المباشرة، قائلًا: «بتفتحها وتشوف الصور اللي فيها والعناوين بتأثر فيك بشكل بصري، وأغلب جمهور الصحف الورقية في مصر من هم أكبر من الـ 50 عامًا ونتيجة الصحة والعمر المتقدم فأن هناك وقت طويل يظل فيه البعض يقرأوا الجرائد فيها، بسبب عدم توافر المواد الرقمية لديهم».

وأردف، المفكر السياسي، أن الهاتف المحمول يظل غير مريح لبعض الأجيال في تصفح الأخبار، قائلًا: «الأجيال الجديدة مريح وزود معدلات القراءة أكثر من أي وقت في التاريخ»، مؤكدًا أن مستقبل الصحف الورقية أصبح يتآكل ما بين التوزيع وأسقف الطباعة ولا يوجد من يستثنى من ذلك.

وأشار، إلى أن هناك تراجع في عدد القراء بقدر عدد الوفيات في مصر.

المصرى اليوم

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