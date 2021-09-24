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وصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى القاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخراً، والتي دامت حوالي 4 أشهر، وعادت من سويسرا بعد رحلة علاج طويلة أجرت خلالها أكثر من عملية جراحية، وذلك حسب ما أعلنه برنامج «et بالعربي».

وكان الفنان أحمد العوضي شارك متابعيه وجمهوره في وقت سابق من الشهر الجارى، بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام ، من سويسرا.

وظهر العوضي وهو يستمتع بعزف أحد العازفين معلقاً على الفيديو «جنيف»، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه معبرين عن إعجابهم بالفيديو متمنين أن يعودا إلى مصر بعد أن تتعافى ياسمين عبدالعزيز.

كانت ياسمين عبدالعزيز قد طمأنت جمهورها عليها في منشورا، عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :«جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو.. رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الأخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا.. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله ...كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».