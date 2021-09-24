شقيق عادل إمام ينفي شائعة إصابة الزعيم بكورونا

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لاقتراحات اماكن الخروج

نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، شائعة إصابة الأخير بفيروس كورونا، قائلاً: «مفيش حاجة من الكلام ده، الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، ودلوقتي أحنا في القاهرة».

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة «الأولى» التي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم :«بدأ يقرا شوية حاجات، أهم حاجة عشان يرجع تاني لازم يكون عنده موضوع حلو والورق حلو، وفي كذا موضوع بيقراهم، وربنا يسهل إنشاء الله».

وتابع إمام، قائلا :«نطمن كل المشاهدين سواء هنا أو في البلاد العربية، أنا جالي تليفونات من كل مكان في العالم بيطمنوا».

وأكمل :«ليا رجاء من السادة الصحفيين مفيش مانع انهم يكتبوا، لكن يتحروا الخبر، لو حد سمع حاجة زي كدة يكلم أصحاب الشأن، ودي مش أول مرة ومعرفش إيه المقصود بيها».