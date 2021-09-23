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«جولدمان ساكس»: دائنو لبنان قد يفقدون 75% من قيمة مستحقاتهم

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«جولدمان ساكس»: دائنو لبنان قد يفقدون 75% من قيمة مستحقاتهم «جولدمان ساكس»: دائنو لبنان قد يفقدون 75% من قيمة مستحقاتهم

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قال بنك جولدمان ساكس إن المستثمرين فى السندات اللبنانية قد يفقدون 75% من قيمة استثماراتهم فيها، إذا سوت الجديدة خسائر النظام المالى، وبدأت فى تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى. وكان لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية فى مارس 2020، بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين قدر جولدمان ساكس بأنه يتجاوز 300% من الناتج المحلى الإجمالى بأسعار الصرف الحالية فى السوق. وبعد جمود سياسى استمر عاما شكل الملياردير السنى نجيب ميقاتى حكومة جديدة هذا الشهر، بعد أن انضم 3 أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء، فى واحدة من أسوأ حالات الكساد فى التاريخ الحديث.

وقال جولدمان ساكس فى تقريره: «مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتى تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافى الاقتصادى اللبنانى الذى من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر». وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات، من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار فى الأجل المتوسط من حوالى 14500 ليرة للدولار فى السوق الموازية حاليا، بالإضافة إلى فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادى وتعديل رصيد المالية العامة. وقال البنك: «فى ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديرى فى القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75%».

وقال إن تسوية الخسائر فى النظام المالى ستكون أول تحد تواجهه الحكومة، وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى تبلغ 70 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزى. وستحتاج الحكومة أيضا لبدء إصلاحات شاملة لمعالجة مظاهر الضعف التى دفعت بلبنان إلى براثن الأزمة.

المصرى اليوم

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