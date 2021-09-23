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النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لصالح القبة الحديدية الإسرائيلية

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النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لصالح القبة الحديدية الإسرائيلية النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لصالح القبة الحديدية الإسرائيلية

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صوت مجلس النواب الأمريكي الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.

وأيّد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية.

وجاء التصويت بعد يومين فقط من قرار زيادة التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب يوم الثلاثاء بندا يتعلق بتمويل القبة الإسرائيلية بمليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الفيدرالية حتى نهاية العام.

وجاء مشروع القرار في أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تحت ضغط من مجموعة «سكواد» التقدمية لشطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.

المصرى اليوم

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