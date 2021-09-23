«كورونا» يتصدر قائمة أزمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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كشف تقرير رسمى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الجهود العالمية الهادفة لحماية النازحين قسرًا من الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا تتعرض للمخاطر بسبب النقص الحاد فى التمويل.

ووفقًا للتقرير، فإن مساعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموجهة لمكافحة الوباء تتصدر قائمة حالات الطوارئ الأكثر نقصًا فى التمويل فى عام 2021.

وتشمل حالات الطوارئ الأخرى، التى تواجه فيها المفوضية نقصًا محتملًا فى الموارد، العراق وسوريا، فقد باتت سلامة ورفاه ملايين الأشخاص على المحك؛ بينما يهرعون استعدادًا لفصل الشتاء.

ويكشف التقرير أنه اعتبارًا من 31 أغسطس لم تجتذب الاحتياجات المتوقعة والمتعلقة بفيروس كورونا، البالغة 924 مليون دولار، سوى 307.3 مليون دولار من حيث التمويل المقدم، ما يمثل ثلث الإجمالى المطلوب فقط، وبالتالى هذا العجز يعرض اللاجئين والنازحين داخليًا وعديمى الجنسية لخطر الفيروس وآثاره الاقتصادية، ومنها فقدان مصادر الدخل والتهديد بالإخلاء من منازلهم.

وقالت رئيسة قسم الصحة العامة فى المفوضية، آن بيرتون: «يتسبب الوباء فى إيذاء المُهجرين قسرًا وعديمى الجنسية بطرق تتجاوز الخطر الذى يشكله الفيروس نفسه، إن أى فشل فى تمويل جهود الاستجابة بالشكل المناسب من شأنه أن يعمق محنتهم».

وأضافت «بيرتون» أن اللاجئين تحملوا الآثار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومع إغلاق الشركات وأماكن العمل أبوابها فإن سبل عيشهم المتردية كانت أول ما خسروه، وقد أدى الوضع الاقتصادى المتردى إلى ارتفاع مستوى مخاطر الطرد من السكن وصعوبة توفير الطعام وغيره من الأساسيات، ما أدى إلى زيادة مخاطر الاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس للأطفال والكبار.

وأوضحت «بيرتون» أن حالات الإغلاق والقيود الحدودية التى فرضتها الدول لمواجهة الوباء أدت إلى استبعاد وتعريض حياة الذين يسعون لعبور الحدود والوصول إلى بر الأمان للخطر، فى الوقت نفسه فإن الفرص غير المتكافئة لحصول العديد من الدول المضيفة للاجئين على اللقاحات يهدد بتهميش المهجرين قسرًا وعديمى الجنسية.

وقالت «بيرتون»: «نكرر دعوتنا للدول المشاركة بالجرعات الفائضة، مع مبادرة كوفاكس فى أقرب فرصة، لمعالجة عدم المساواة فى توزيع اللقاحات على مستوى العالم وتجنب إطالة أمد الوباء».

وكشف التقرير أن العراق، خلال هذا العام حتى الآن، لم تحصل سوى على 34% من إجمالى التمويل المطلوب، تليها سوريا بنسبة 39%.

وضاعف فيروس كورونا من التحديات الهائلة فى العراق وسوريا، ويواجه 3.3 مليون لاجئ ونازح داخلى وعائد إلى دياره، كثير من التحديات، وأوصى التقرير أن هؤلاء فى حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وأفاد التقرير بأنه من بين الأنشطة الأخرى تعد المساعدة النقدية أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومن شأن الافتقار إلى التمويل الكافى لتلبية متطلباتهم الضرر بسلامة وسبل عيش الفئات الأكثر ضعفًا من بينهم.

ومن ضمن جهود الاستجابة العالمية، التى تصارع من أجل جذب الدعم المالى الكافى من الجهات المانحة، التى رصدها التقرير، أوضاع اللجوء الخاصة بفنزويلا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلقت جميعها أقل من نصف التمويل المطلوب لعام 2021.