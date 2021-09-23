«ريال مدريد» يجهز مفاجأة سارة لـ«فينيسيوس»

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يخطط ريال مدريد لتقديم مكافأة فورية لنجمه البرازيلى فينيسيوس جونيور، عقب تألقه مع الفريق في بداية الموسم الحالى.

ونجح اللاعب البرازيلى، هذا الموسم، في إحراز 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين مع ريال مدريد.

وحصل فينيسوس مؤخرًا على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، متفوقًا على زميله في الهجوم كريم بنزيما.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن مسؤولى ريال مدريد يفكرون بالفعل في تجديد عقد فينيسوس حتى صيف 2027، عقب انطلاقته القوية مع الفريق الملكى. ويرتبط فينيسوس حاليًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2025.

وأكد البرازيلى فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، أن كلمة السر في بدايته القوية هذا الموسم مع الفريق بتسجيل 5 أهداف وصناعة آخر هي المدرب كارلو أنشيلوتى الذي يمنحه «الثقة» التي يحتاجها.

وقال فينيسيوس، في تصريحات عقب اختياره أفضل لاعب في الميرنجى منذ بداية الموسم: «أعتقد أن كلمة السر هي أن المدرب يمنحنى الثقة التي أحتاجها للقيام بالأمور على أفضل شكل ممكن. زملائى أيضا يمنحوننى هذه الثقة».

كما أكد صاحب الـ21 عامًا أنه يشعر بـ«سعادة كبيرة» ببدايته الرائعة هذا الموسم، بينما وجه الشكر لجماهير الفريق الملكى على دعمها. وقال في هذا الصدد: «أنا سعيد جدًا ببدايتى الجيدة للموسم، وأريد الاستمرار بنفس المستوى حتى النهاية. سعيد للغاية بحب الجميع. أشكركم جميعًا».

يُذكر أن الدولى البرازيلى يقدم موسمًا رائعًا حتى الآن، حيث سجل 5 أهداف يحتل بها المركز الثانى في صدارة هدافى الفريق والليجا، خلف زميله الفرنسى كريم بنزيما، صاحب الأهداف الستة، بينما سجل 3 أهداف فقط في الموسم الماضى خلال 35 مباراة شارك فيها في الليجا.

وتألق فينيسيوس في انتصار فريقه الصعب خارج قواعده على فالنسيا (1-2)، بعد أن كان متأخرًا بهدف حتى الدقائق الأخيرة، بتسجيل التعادل وصناعة هدف الفوز الثمين لبنزيما.

فينيسيوس جونيور - صورة أرشيفية

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كارفاخال يعانى من إصابة في ربلة الساق، وأن فترة غيابه عن الملاعب قد تصل إلى شهر، وسيعود إلى المباريات عقب التوقف الدولى المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب كارفاخال عن 4 مباريات لريال مدريد بشكل مبدئى، وقد تمتد إلى 6، وستكون أمام أندية ريال مايوركا، فياريال، شريف تيراسبول، وإسبانيول، مع احتمالية غيابه أمام أتلتيك بيلباو وشاختار. وسيحاول ريال مدريد جاهدًا تجهيز اللاعب لمواجهة برشلونة يوم 24 أكتوبر على ملعب كامب نو.

وتعرض كارفاخال للإصابة خلال مواجهة فالنسيا، الأحد الماضى، وتم استبداله في الدقيقة 27.

وكان دانى كارفاخال قد غاب عن ريال مدريد في الموسم الماضى في 36 مباراة رسمية. ويُعد النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، والبولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، اللاعبين الوحيدين اللذين يتفوقان تهديفيًا، برصيد 7 أهداف لكل لاعب، على الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، برصيد 6 أهداف، في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

وكان بنزيما صاحب هدف انتصار ريال مدريد، الأحد الماضى، في اللقاء الذي جمعه بفريق فالنسيا في ملعب (ميستايا) في منافسات الجولة الخامسة من دورى الدرجة الأولى الإسبانى لكرة القدم «الليجا».

وانتهى اللقاء بانتصار «الميرنجى» بهدفين لهدف، وجاء هدف انتصار ريال مدريد في (ق 88) عن طريق بنزيما الذي سدد الكرة بكتفه، وكان كفيلًا بحصد النقاط الثلاث لفريقه والمواصلة في صدارة جدول ترتيب الليجا.

وبهدف بنزيما في لقاء فالنسيا، واصل اعتلاءه صدارة ترتيب هدّافى الدورى الإسبانى برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثانى، زميله فينيسيوس جونيور، الذي وقَّع على 5 أهداف لتكون أفضل انطلاقة له في الليجا منذ انضمامه إلى ريال مدريد. وساهم بنزيما في 11 هدفًا مع ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة.