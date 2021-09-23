بث مباشر برشلونة (0)-(0) قادش .. الدوري الاسباني .. لحظة بلحظة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلعب فريق برشلونة ضد قادش بعد قليل، في إطارمنافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني في لقاء لا يقبل أي تعثر جديد لرفاق المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويحيط الغموض بموقف المدرب الهولندي داخل النادي الكتالوني وسط ضغو جماهيرية لإقالته وتوقعات بأن رئيس النادي لابورتا قرر منحه فرصة أخيرة لتعديل الأمور ومعالجة السلبيات في البطولة المحلية ودوري أبطال أوروبا .

وسيتم نقل لقاء برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة بي إن سبورت 1 وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

في انتظار بداية المباراة