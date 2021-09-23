أخبار عاجلة

سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا -
بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح -
Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة -
فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب -
فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن -
نجم تشيلسي «مُهدد» بالغياب حتى نهاية العام للإصابة -
دكرنس يجهز أهلي 2003 فى مباراة ودية بمدينة نصر -
إيمانويل امونيكي: تعديل جدول المباريات سيؤثر إيجابيًا على كرة القدم الأفريقية -
الفيفا يطلق النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية بمشاركة ممثلين عن الكاف -
ميقاتي: تعاون جميع الأطراف ضروري لتعافي لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

Print
ناديهم عزز الجانب السياحي والثقافي عبر توزيع بطاقات تعريفية بأماكن حضارية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

عبر عدد من المبتعثين والمبتعثات السعوديين بمدينة ليدز البريطانية عن اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية تجاه وطنهم وبمشاعر الوفاء والإخلاص لقيادتهم التي تقودهم نحو التميز والإبداع، رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وتفصيلاً، أقام النادي السعودي بمدينة ليدز البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية في وسط جامعة ليدز تحت شعار "هي لنا دار "حيث شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم بجانب عدد كبير من الطلاب الدوليين وزوار وأكاديميين ومن المجتمع البريطاني من جامعة ليدز العريقة لمعرفة المزيد عن السعودية ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور ٤٠٠ شخص.

وأظهر النادي عدة جوانب ثقافية متنوعة من خلال توزيع بطاقات محتوية على أماكن حضارية وثقافية إسهاماً في تعزيز الجانب السياحي والثقافي في وسط المجتمع الجامعي المختلف من أنحاء العالم، فيما اشتمل الحفل على ركني الضيافة والترحيب وركن الخط العربي كما شارك الحفل الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأوضح رئيس النادي محمد السفري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "السفري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز