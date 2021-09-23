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مدن المملكة تشارك في يوم الوطن بألعاب نارية تحولت للوحات جمالية

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انطلقت من ميادينها وشوارعها في قالب من الألوان الجذابة والمثيرة

مدن المملكة تشارك في يوم الوطن بألعاب نارية تحولت للوحات جمالية

انطلقت الألعاب النارية في عددٍ من مناطق المملكة متزامنة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم احتفاءً باليوم الوطني الـ91 والذي يصادف اليوم الخميس.

ففي أبها بمنطقة عسير، انطلقت الألعاب النارية من وسط مدينة أبها في قالب من الألوان الجذابة، وسط تجمع من المتنزهين، والذين توشحوا الأعلام وهتفوا بشعارات يحيون فيها الوطن في عامه الـ91 مستلهمين توحيد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لهذا الكيان الكبير.

وفي جدة، انطلقت الألعاب النارية مشكلة لوحة جمالية وسط مشاهدة السكان الذين خرجوا ليشاهدوا هذه الذكرى الجميلة حيث انطلقت من عدة جهات من غرب وشرق وجنوب المحافظة.

مدن المملكة تشارك في يوم الوطن بألعاب نارية تحولت للوحات جمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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