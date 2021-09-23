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أوقاف السويس: ختام دورة اللغة العربية وآدابها للأئمة والواعظات

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أوقاف السويس: ختام دورة اللغة العربية وآدابها للأئمة والواعظات أوقاف السويس: ختام دورة اللغة العربية وآدابها للأئمة والواعظات

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اختتم الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بجامعة السويس، اليوم الخميس، دورة اللغة العربية وآدابها ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن البروتوكول جاء من باب اهتمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.

وقال الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ان دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات المرحلة الثانية من البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لعدد خمسين امام وخطيب ومدرس والتي بدأت منذ اربعة ايام على التوالي وأن التدريب تم بمقر كلية الآداب على ايدي هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

وأضاف «راضي» في ختام دورة اللغة العربية وآدابها أنه حاضر فيها اليوم الأستاذ الدكتور محمد مازن جلال عميد كليه الآداب والأستاذ الدكتور أحمد عبدالله نصير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء الجابري مدرس اللغة العربيه بكلية الآداب جامعة السويس.

المصرى اليوم

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