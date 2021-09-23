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خاميس: سعيد بالانضمام إلى الريان وهدفي تحقيق البطولات

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خاميس: سعيد بالانضمام إلى الريان وهدفي تحقيق البطولات خاميس: سعيد بالانضمام إلى الريان وهدفي تحقيق البطولات

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أعرب خامس رودريجز، عن سعادته بالتواجد في قطر والانضمام لنادي الريان، مؤكدا أنه حضر لمساعدة الفريق على تحقيق البطولات.

وقال خاميس في مؤتمر تقديمه مساء اليوم الخميس: «الانضمام للريان هو فصل جديد في مسيرتي ولكل من حولي، أتمنى أن أقدم عملا كبيرا أساعد به فريقي الجديد».

وأشار خاميس إلى أنه لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، قائلا: «الفترة الماضية كانت صعبة، وأتمنى العودة مرة أخرى بمساعدة المدرب والجهاز الفني، وأريد أن أشكر كل من دعمني وعمل على إتمام هذه الصفقة».

وأضاف: «هدفي تحقيق الانتصارات وحصد البطولات، وهذا ما قلته للمدرب وأرغب في تحقيقه بمنتهى القوة، لم أحضر هنا للاستمتاع بالهدوء، لكن من أجل المشاركة والعودة القوية للملاعب وحصد البطولات مع فريقي الجديد».

وعن سر اختياره لنادي الريان وما يعرفه عنه.. قال خاميس: «أعرف أنه نادٍ يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنني اخترت قطر لأنهم في مرحلة نمو وتطور من اجل المستقبل، وأنا كذلك أسعى للتطور».

وتابع: «المستقبل هنا، بعد عام واحد سيكون في قطر، وأتمنى أن أتواجد مع منتخب بلادي في المونديال المقبل، أعد جماهير الريان بتقديم كرة قدم جميلة وأن أساعد فريقي على الفوز بكل الألقاب».

وعن اللعب على ملاعب المونديال قبل أن يبدأ.. قال النجم الكولومبي: «إنه شعور رائع اللعب على هذه الملاعب المميزة ولكن الأهم بالنسبة لي في الفترة الحالية هو مساعدة الريان وتحقيق أهدافه».

المصرى اليوم

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