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سيدات سلة يهزم الشيخ زايد.. و يواجه البطل الأوليمبي السبت

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سيدات سلة الزمالك يهزم الشيخ زايد.. و يواجه البطل الأوليمبي السبت سيدات سلة يهزم الشيخ زايد.. و يواجه البطل الأوليمبي السبت

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فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي على نظيره الشيخ زايد بنتيجة ٢٧/٥٢ خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس بصالة النادي، ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بمسابقة منطقة الجيزة.

ومنح مصطفى هدهود المدير الفني للفريق راحة للاعبات من التدريبات غدا الجمعة، استعداد لمواجهة فريق البطل الاوليمبي في الخامسه مساء السبت المقبل بصالة النادي الأبيض ضمن مرحلة الدرجه الأولي سيدات، المجموعة الثانية بالدور التمهيدي للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: مصطفى هدهود المدير الفني و ياسر عبدالعاطي مساعد وهبة أحمد حسنين إداري وانجي هلال علاج طبيعي.

المصرى اليوم

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