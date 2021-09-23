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فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك على نظيره الشيخ زايد بنتيجة ٢٧/٥٢ خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس بصالة النادي، ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بمسابقة منطقة الجيزة.

ومنح مصطفى هدهود المدير الفني للفريق راحة للاعبات من التدريبات غدا الجمعة، استعداد لمواجهة فريق البطل الاوليمبي في الخامسه مساء السبت المقبل بصالة النادي الأبيض ضمن مرحلة الدرجه الأولي سيدات، المجموعة الثانية بالدور التمهيدي للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: مصطفى هدهود المدير الفني و ياسر عبدالعاطي مساعد وهبة أحمد حسنين إداري وانجي هلال علاج طبيعي.