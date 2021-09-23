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محمد عمارة يؤكد رحيل موسيمانى حال الخروج من كأس

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محمد عمارة يؤكد رحيل موسيمانى حال الخروج من كأس مصر محمد عمارة يؤكد رحيل موسيمانى حال الخروج من كأس

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اكد محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، أن الجهاز الفني لبيتسو موسيماني سيرحل عن الفريق في حالة خسارة مباراة الكأس أمام إنبي.

وقال عمارة في تصريحات تليفزيونية، «خسارة الدورى ليست نهاية المطاف، ولكن خسارة السوبر أيضا قبل أيام تؤكد أن هناك أخطاء فنية بفعل فاعل، المدرب لم يستطع إدارة اللقاء بشكل قوي ومن وجهة نظري هناك تقصير من اللاعبين ومع احترامي الكامل لفريق الجيش كفة الأهلى كانت أرجح كلاعبين وأداء ومستويات».

وانتقد عمارة اداء موسيمانى قائلا، «أداء موسيمانى غير مقنع وضعيف وهذا رأيي فيه منذ توليه مسؤولية الأهلى رغم أننى تعرضت للهجوم، موسيمانى صنع تاريخ لنفسه مع الأهلى والنادى أضاف إليه الكثير وهذا الطبيعى من الأهلى مع أي مدرب يتولى مسؤوليته، ولكن بصمة موسيمانى الفنية غير واضحة، الأهلى لا يتعامل بالقطعة مع مدربه ولاعبيه والمدرب سيستمر وسيخضع للتقييم، وليس سهلا على الجماهير خسارة بطولتين متتاليتين، وأرى أن سامى قمصان كمدرب عام إضافة قوية للأهلى».

واختتم، «لو الأهلى خسر كأس هذا الجهاز سيرحل عن الفريق بكل تأكيد، وإنبي فريق جيد تأثر برحيل بعض نجومه ولكن لديه مدرب قدير مثل حلمي طولان».

المصرى اليوم

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