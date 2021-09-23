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أحدهما قفز هربًا من النيران.. مصرع شخصين في حريق بشقة بالإسكندرية

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أحدهما قفز هربًا من النيران.. مصرع شخصين في حريق بشقة بالإسكندرية أحدهما قفز هربًا من النيران.. مصرع شخصين في حريق بشقة بالإسكندرية

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لقي شخصين مصرعهما إثر نشوب حريق هائل، مساء اليوم الخميس، بشقة سكنية بالطابق الـ 17 بعقار بمنطقة المندرة بحري بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية. فيما تمكنن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران واخمادها وتم نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشقة سكنية وامتداداها لشقة مجاورة بعقار خلف مسجد المندرة بحري.

وانتقلت قوة أمنية من القسم رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء التابعة إلى الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السابع عشر وامتدادها لشقة مجاورة لها.

وأفاد شهود عيان ان الحريق أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما حاول الهرب من الشقة بعدما طالت النيران ملابسه بالقفز أعلى عقار مجاور للعقار سكنه مكون من 4 طوابق إلا انه سقط إلى الشارع ولفظ انفاسه الاخيرة قبل وصول الإسعاف.

وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتدادها لباقي شقق العقار، ونقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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