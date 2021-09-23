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أشرف شحاتة نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

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أشرف شحاتة نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أشرف شحاتة نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

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أصدر الرئيس عبدالفتاح قرارًا جمهوريًا، الخميس، بتعيين الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وشملت القرارات الجمهورية الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، والدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، والدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

المصرى اليوم

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