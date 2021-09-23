الجوع ينهش أجساد سكان إقليم تيجراي الإثيوبي

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خلف ضجيج الحرب والنزاعات المسلحة، يتقدم الجوع بصمت لينهش أجساد سكان منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا، والتي أرهقتها النزاعات المسلحة منذ ما يزيد عن 10 أشهر؛ إذ تقول أمهات إنهن اضطررن لإطعام أطفالهن أوراق الشجر لإبقائهم أحياء.

وبينما يلقي الجوع بظلاله على سكان الٌقليم المتنازع عليه؛ التقت وكالة الأنباء الفرنسية أمهات تشق طريقهن بين مواقع المعارك بحثا عن مساعدات غذائية لأطفالهن، فيما يشاهدن علامات سوء التغذية على أجساد أطفالهن: الخمول والطفح الجلدي وفقدان الشهية من بين علامات أخرى

ووفق وثائق داخلية وصور حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من وكالة غوث إنسانية هذا الأسبوع، تسببت مجاعة إقليم تيجراي في وفيات في منطقتينن وسُجلت حالات وفاة أخرى يشتبه في أن الجوع تسبب بها.

تنقل وثائق الوكالة الإنسانية شهادة لعدد من النساء، كان بينهن أم لطفلة تبلغ عشرين شهرا من مدينة أديجرات تقول: «قبل الحرب، كانت ابنتي بصحة بدنية وعقلية جيدة.. لكن انظروا إليها الآن؛ لقد فقدت شهيتها لأسابيع ولا يمكنها المشي، لقد فقدت ابتسامتها».

وأتاحت الوكالة الإنسانية الوثائق لوكالة الأنباء الفرنسية بشرط عدم الكشف عن اسمها، خوفا من عقوبات تفرضها الحكومة الإثيوبية التي أوقفت نشاط العديد من المنظمات غير الحكومية.

و مرت نحو ثلاثة أشهر منذ أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في تيجراي «تجاوزوا عتبة المجاعة». وازداد مذاك الوضع سوءا في المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا والخاضعة وفق الأمم المتحدة لـ«حصار فعلي» يمنع وصول غالبية المساعدات الإنسانية.

بعد أشهر من القتال والمذابح التي خلفت آلاف القتلى، يخشى الأطباء موجة وفيات جديدة نتيجة مجاعة مماثلة لتلك التي عاشتها إثيوبيا في الثمانينات.



وقال مدير الأبحاث في مستشفى ايدر في ميكيلي عاصمة تيغراي الدكتور هايلوم كيبيدي لوكالة فرانس برس إن ما يجري «مجزرة صامتة».

وأضاف أن «أسوأ ما في المجاعة هو أنك سترى الناس يحتضرون، لكنهم لن يموتوا على الفور. يستغرق الأمر وقتا، تضعف أجسادهم تدريجيا. ذلك أسوأ من الموت رميا بالرصاص».

بدأ القتال في نوفمبر في تيغراي بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبيي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، قوات لإطاحة السلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات الجيش الفدرالي.

وحال القتال دون حصد المحاصيل في منطقة تعاني أصلا انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا مع منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.

وقد استعادت الجبهة السيطرة على أغلب تيغراي نهاية حزيران/يونيو.

انسحبت عندها معظم القوات الفدرالية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكن القليل جدا من المساعدة وصل إلى تيغراي، وأعلنت الولايات المتحدة تسليم أقل من 10 بالمئة من الإمدادات الضرورية الشهر الماضي.

ويتهم القادة الفدراليون جبهة تحرير شعب تيغراي بعرقلة الوصول إلى شمال البلاد نتيجة هجماتها الأخيرة في منطقتي عفر وأمهرا المجاورتين لتيغراي.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن مئات شاحنات المساعدات الإنسانية «لم تعد» من تيغراي.



صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع بأن «الولايات المتحدة منزعجة من التقارير التي تتحدث عن موت الناس جوعا في إثيوبيا».

وأضاف أن «الوصول البري والجوي إلى جانب الكهرباء والاتصالات والبنوك وإمدادات الوقود ضرورية للسماح بإيصال المساعدات، وهو ما ترفض اتاحته الحكومة الإثيوبية، ما يعد علامة على حالة حصار».

وقد وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح لإدارته بفرض عقوبات على أطراف النزاع إن لم يلتزموا بحل تفاوضي.

في مستشفى آيدر نقص في كل شيء، وما لا يقل عن 50 طفلا هم في العناية المركزة بسبب سوء التغذية لكن الأطباء عاجزون عن مساعدتهم وفق الدكتور هايلوم.

ويضيف الطبيب «اعتدنا توفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، لكن نفدت الأدوية ومخزون الطعام. لا يمكننا مساعدتهم».

وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية للاتحاد الأوروبي إلى ميكيلي في 11سبتمبر ضمنها أغذية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية. لكن السلطات الإثيوبية استولت على جزء من الأدوية قبل السماح بإقلاع الطائرة من أديس أبابا، وفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويوضح هايلوم كيبيدي أن الأطباء والممرضات لا يستطيعون حتى استخدام رواتبهم بسبب تعليق العمليات المصرفية ويعيشون على طبق من الشعير المحمص يسمى «كولو».

وأكد أنه حاول تنبيه وزارة الصحة التي أجابت «+ نعم نحن قلقون أيضا+ لكن ليس لدينا سلطة» سوى عرض الموضوع على رئيس الوزراء.



ظهرت جيوب مجاعة خارج ميكيلي أيضا، تحدثت الإدارة الموقتة لتيغراي التي نصبها أبيي أحمد فيأبريل عن «ثماني» وفيات في بلدة أوفلا.

وتأكدت في الآونة الأخيرة ثلاث وفيات أخرى في مهوني على بعد حوالى 120 كيلومترا جنوب ميكيلي، واثنتان في عدوة على مسافة حوالي 160 كيلومترا إلى الشمال الغربي، وفق وثائق وكالة الإغاثة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ورغم تراجع القتال في المنطقة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، لا يزال يتعذر الوصول إلى أقسام من تيجراي. من جانبهم، أكد قادة في جبهة تحرير شعب تيجراي وفاة 150 شخصا جوعا في أغسطس، وأن مليونا آخرين «يواجهون خطر مجاعة قاتلة»، وهي أرقام تعذر التحقق منها.

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في يوليو أن أكثر من 100 ألف طفل قد يعانون سوء التغذية القاتل مدى الأشهر الـ12 المقبلة، أي عشرة أضعاف المتوسط السنوي.

ويخشى العديد من سكان تيغراي مجاعة مشابهة للتي حدثت في الثمانينات ونجمت أيضا عن نزاع داخلي وأودت وفق الأمم المتحدة بنحو مليون شخص.