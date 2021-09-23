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تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال ()

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تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال (فيديو) تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال ()

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كشف الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال، عن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد لدى الأطفال.

وأضاف الدكتور محمد شبيب خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، أن أعراض كورونا لدى الأطفال في سن الدراسة مثل البرد تماما، مطالبا بمكوث الطالب في المنزل في حال إصابته بالبرد.

وطالب من كل أم أن تهتم بتغذية الطفل السليمة وممارسة الرياضة والحالة النفسية والنوم الجيد مع تقليل المواد الحافظة والسكر الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط مناعة الطفل.

وتابع الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال إن التهاون في الإجراءات الاحترازية أدى لظهور أعراض عنيفة عند الإصابة بكورونا وهناك تزايد في الأعداد بصفة عامة.

واستطرد أن الأطفال أصبحوا من الفئات المصابة بكورونا على عكس المعتاد مشيرا إلى أن إصابات الالتهابات الرئوية أصبحت أكثر حاليا رغم أن الموسم يعتبر في شهر نوفمبر.

وأشار الدكتور محمد شبيب إلى أن التطعيم أثبت فعاليته للأطفال بدءا من 12 سنة ومن الوارد بدء تطعيم الأطفال في سن عامين في الشتاء المقبل.

المصرى اليوم

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