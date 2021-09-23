أخبار عاجلة

ميقاتي: تعاون جميع الأطراف ضروري لتعافي لبنان -
ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك -
ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي -
تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر -
كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

البطولة الأفريقية .. «سيدات السلة» يخسر أمام الكاميرون

Print
البطولة الأفريقية .. «سيدات السلة» يخسر أمام الكاميرون البطولة الأفريقية .. «سيدات السلة» يخسر أمام الكاميرون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب الكاميرون سيدات من الفوز على نظيره المصري في إطار الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة بنتيجة 67-61.

وبدأ منتخب المباراة بشكل حيث أنهى الفترة الأولى 25-20، لكن عاد منتخب الكاميرون من بعيد لتنتهي الفترة الثانية 39-32.

وحاول منتخبنا تقليص الفارق في الفترة الثالثة وهو ما تم ولكن ظلت الأفضلية لصالح الكاميروني لينتهي اللقاء بفوز الأخير.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السيدات غدًا الجمعة أمام الخاسر من لقاء مالي وأنجولا في إطار المباريات الترتيبية من الخامس للثامن، وحال فوزه يلعب على المركزين الخامس والسادس، أما في حال الخسارة سيلعب على المركزين السابع والثامن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021

4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021

رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين

رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين

رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي