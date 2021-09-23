البطولة الأفريقية .. «سيدات السلة» يخسر أمام الكاميرون

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تمكن منتخب الكاميرون سيدات من الفوز على نظيره المصري في إطار الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة بنتيجة 67-61.

وبدأ منتخب مصر المباراة بشكل حيث أنهى الفترة الأولى 25-20، لكن عاد منتخب الكاميرون من بعيد لتنتهي الفترة الثانية 39-32.

وحاول منتخبنا تقليص الفارق في الفترة الثالثة وهو ما تم ولكن ظلت الأفضلية لصالح المنتخب الكاميروني لينتهي اللقاء بفوز الأخير.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السيدات غدًا الجمعة أمام الخاسر من لقاء مالي وأنجولا في إطار المباريات الترتيبية من الخامس للثامن، وحال فوزه يلعب على المركزين الخامس والسادس، أما في حال الخسارة سيلعب على المركزين السابع والثامن.