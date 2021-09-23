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ضبط 32 قطعة سلاح ناري غير مرخص من بينها 4 بنادق آلية في سوهاج

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ضبط 32 قطعة سلاح ناري غير مرخص من بينها 4 بنادق آلية في سوهاج ضبط 32 قطعة سلاح ناري غير مرخص من بينها 4 بنادق آلية في سوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في بيان، الخميس، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم، من ضبط 32 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 4 بنادق آلية و12 طلقة من ذات العيار، وطبنجة حلوان عيار 9 مم و7 طلقات من ذات العيار، و10 بنادق خرطوش عيار 12 مم محلية الصنع، و15 فرداً ً محلي الصنع، و2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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