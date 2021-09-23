تأجيل محاكمة متهم أشعل النيران في مقبرة بحلوان لدور نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة «تربي» في اتهامه باشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها للإسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.

كانت النيابة وجهت للمتهم إشعال النار عمدًا بمقابلة وغير المملوكة له لباعث الانتقام من خصمه، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته».

كانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».