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بث مباشر .. مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني الخميس

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بث مباشر .. مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني الخميس بث مباشر .. مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني الخميس

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تتجه أنظار عشاق نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الخميس صوب ملعب رامون دي كارانزا من أجل متابعة مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره قادش ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتأتي المباراة بين برشلونة ونظيره قادش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني حيث يسعى برشلونة لتصحيح الأوضاع من جديد.

وسقط برشلونة في الجولة الماضية في فخ التعادل مع نظيره المتواضع غرناطة بهدف لكل فريق وذلك بعد ثلاصة أيام فقط من خسارة مدوية لرجال المدرب كومان أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر مباراة اليوم الفرصة الأخيرة للمدرب الهولندي رونالد كومان حيث في حال عدم تحقيق الفوز سيرحل عن الفريق بشكل رسمي.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام قادش عند الساعة 10 مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب رامون دي كارانزا.

وأعلن كومان قائمة برشلونة في المباراة، وضمت اللاعبين:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن ونيتو وإينياكي بينيا.

في خط الدفاع: سيرجينيو ديست وجيرارد بيكيه ورونالد أروخو وأوسكار مينجويزا وكليمونت لينجليه وصامويل أومتيتي وإريك جارسيا وإليساندرو بالدي.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وريكي بويج وفرينكي دي يونج وجافي وسيرجي روبيرتو وفيليبي كوتينيو.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي ويوسف ديمير ولوك دي يونج.

المصرى اليوم

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