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"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300"

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"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" "كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300"
بعد توقف مرافقها المتخصصة بإنتاج الإلكترونيات الميكروية بجنوب شرق آسيا

وجدت "تويوتا"، عملاق صناعة السيارات اليابانية، نفسها مجبرة على إيقاف خطوط تجميع السيارات في مصانعها داخل اليابان وخارجها لمدة 11 يومًا، في أكتوبر المقبل، بعد اندلاع وباء في مرافقها العالمية المتخصصة في إنتاج الإلكترونيات الميكروية في جنوب شرق آسيا؛ الأمر الذي سيزيد من النقص العالمي للرقائق الإلكترونية التي تُستخدم في السيارات.

وسيطال تعليق الإنتاج كل الموديلات؛ بما في ذلك رباعية الدفع "لاند كروزر- 300"، بصفتها سيارة رائدة في أسرة السيارات رباعية الدفع التابعة للشركة.

وجاء في بيان نشرته الشركة -وفق " اليوم"- أن "تويوتا" تُقلص الإنتاج العالمي بـ400 ألف سيارة في سبتمبر وأكتوبر (40 ألف سيارة في اليابان و30 ألف سيارة خارجها في سبتمبر الجاري، و150 ألف سيارة في اليابان و180 ألف سيارة خارجها في أكتوبر المقبل)، مقارنة بأغسطس الماضي.

وأوضح البيان: "فيما يتعلق بتوقعات الإنتاج السنوي للعام المالي الذي ينتهي في 30 مارس عام 2022؛ فإننا نصحح حجم الإنتاج المحتمل حتى 9 ملايين سيارة، مقارنة بالتوقعات السابقة بإنتاج 9.3 ملايين سيارة؛ فيما لا يزال الطلب على سيارات "تويوتا" عاليًا جدًّا؛ على الرغم من أن آفاق نوفمبر المقبل والفترة اللاحقة تبقى غامضة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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