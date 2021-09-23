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اليوم الوطني 91 أو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً .

و أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 91 .

وستطلق الألعاب النارية فوق 13 مدينة في أنحاء السعودية التي ستنطلق من الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة .

- مدينة الرياض ستشع سماء المدينة بالألعاب النارية في ذكرى اليوم الوطني 91 موقعين الأول مقابل الثغر بلازا أو طريق الملك خالد شمال، والثاني حديقة النهضة، الساعة 9:00- 9:00 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- جدة كذلك الأمر ستنطلق الألعاب النارية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي في موقعين الأول مقابل رد سي مول، والثاني شارع الوليد بن عقبة، الساعة 9:00- 9:07 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- الدمام ستكون على موعد مع عرض بالألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني على كورنيش الدمام، الساعة 9:00- 9:07 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- أما الخبر ستشهد الواجهة البحرية فيها عرضاً آخر، الساعة 9:00- 9:07 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

احتفالات القصيم باليوم الوطني

- وفي القصيم ستنطلق الألعاب في متنزه الملك عبدالله الوطني، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وفي أبها يمكن مشاهدتها في ميدان القصر، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وفي المدينة المنورة ستحتضن حديقة الملك فهد الوطنية هذا العرض، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- أما حائل ستكون على موعد معها مقابل متنزه السلام، الساعة 9:25- 9:30 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وفي عرر مقابل عرعر مول، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وفي جازان سيكون كورنيش جازان على موعد معها الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وفي نجران ستكون مخططات الغوريلا الزراعية مركزاً للاستمتاع بمشاهداتها، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وفي الجوف، ستنطلق في مركز الملك سلمان الحضاري، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- أما الباحة فموقعها مركز الملك عبدالعزيز الحضاري، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- وتبوك يمكن مشاهدتها في موقع جسر الجامعة، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية والثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.