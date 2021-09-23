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جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

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جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

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وجهت جامعة الزقازيق صباح اليوم الخميس، قافلة تنموية شاملة إلى قرية الدبيكى التابعة لمركز الحسينية، ضمن مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة وفاء فوزي المشرف العام على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يشارك في فعاليات القافلة كلية الطب البشري ب١٢ تخصص طبي بشري، بالإضافة إلى تخصصات كلية الطب البيطري، كما تنظم كليات العلوم، والتكنولوجيا والتنمية، وكلية التمريض، وكلية الزراعة، وكلية التربية، وكلية الثروة السمكية، ووحدة مكافحة التطرف الفكري عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، وورش عمل للتدريب على الصناعات الصغيرة بما يساهم في رفع المستوى المعيشى وضمان حياة كريمة للجميع.

المصرى اليوم

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