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معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

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معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

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أعلن اللواء خالد فوزي، رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية معالجة هبوط أرضي حدث في شارع 15 مايو بدائرة الحى نتيجة تفريغ هوائى تحت الارض. وأكد رئيس الحى أنه تم معالجة الهبوط فورا بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى وشركة الغاز والاجهزة المعاونة.

قال رئيس الحى إنه تلقى بلاغا من الأهالى بوجود هبوط أرضى بشارع 15 مايو بالحى، وانتقل على الفور للمكان وتم استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحى وغاز لاستكشاف اسباب الهبوط والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة اثار الهبوط.

وبالمعاينة تبين أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائى أسفل التربة وتم معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائية، وعمل سياج أمنى وردم الهبوط بالتربه الرملية لسد جميع الفراغات والحفاظ على مرفق الغاز. كما تم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة لإعادة الأمور لسابقه وتيسير الحركه المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

معالجة هبوط ارضى بشبرا الخيمة
معالجة هبوط ارضى بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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