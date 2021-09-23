اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى

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قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن بلاده ستقدم 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 لدول أخرى كجزء من الجهود الدولية لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات المنقذة للحياة.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن التعهد، الذي تم الإعلان عنه في قمة افتراضية حول الوباء استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفع إجمالي التزامات اليابان إلى 60 مليون جرعة.

وقدمت اليابان بالفعل أكثر من 23 مليون جرعة محلية الصنع من لقاح كوفيد-19 التابع لشركة أسترازينيكا العالمية، وتم إرسال حوالي نصفها مباشرة إلى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وتايلاند وفيتنام، وتم توزيع النصف الآخر من خلال مرفق كوفاكس العالمي، وهو برنامج تدعمه الأمم المتحدة لتوفير اللقاحات للدول الأفقر، حيث تعهدت اليابان أيضًا بتمويل مليار دولار.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، فإن ذلك يجعل اليابان ثالث أكبر مساهم في العالم بالجرعات اعتبارًا من سبتمبر الجاري، بعد الولايات المتحدة والصين وقبل الهند وبريطانيا.

وأضاف سوجا، في هذا الشأن، أن اليابان تساعد البلدان الأخرى على تعزيز استجابتها لفيروس كورونا من خلال توفير أنابيب الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأنها «ستواصل هذه المساعدات للتغلب على الوضع الوبائي العالمي».