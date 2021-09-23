محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

★ ★ ★ ★ ★

قالوا: مناسبة غالية ترسم تلاحم القيادة والشعب وتستعرض بطولات المؤسس

رفع محافظ تربة وعدد من المسؤولين بالمحافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، وللشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار".

وأكد محافظ تربة سلطان بن محمد البقمي أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبة وطنية عزيزة وغالية على كل مواطن، وترسم أيضًا تلاحم القيادة والشعب، ويستعرض من خلالها بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ومعه ورجاله الأوفياء هم الآباء والأجداد - رحمهم الله -.

وأضاف البقمي: في ظل قيادتنا الحكيمة نحتفل بوحدتنا وما يتحقق ــ بفضل الله وكرمه ــ لبلادنا من تطور ونهضة ورخاء وقفزات حضارية متسارعة منذ أن مكَّن الله ــ عز وجل ــ للملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ طيب الله ثراه ــ توحيد هذا الوطن الغالي، وجمع أبناءه الأوفياء تحت "راية التوحيد" معلنًا قيام دولة فتية، ترتكز على ثوابت الدين الحنيف، وإرث التاريخ المجيد؛ لتأخذ مكانتها اللائقة بين الأمم بعون الله وتوفيقه.

وأشار "البقمي" إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية مطلب مهم للأباء من أجل أن يتوارثها الأجيال من بعدهم ويحتفلوا بكل الفخر والاعتزاز بالسيرة العطرة للبطل العظيم والقائد الملهم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ الذي عمل بإيمان راسخ وعزيمة ثابتة حتى تحقق له ما أراد من اتحاد الصفوف وجمع الشتات وبث روح التآخي والتلاحم بين أبناء هذه البلاد المباركة؛ لتتمكن من أخذ موقعها الريادي بوصفها بلاد الحرمين الشريفين، ومأوى أفئدة المسلمين في كل بقاع المعمورة - ولله الحمد والمنة -.

وسأل في ختام كلمته الله عز وجل أن يديم مجد الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه، وأن يعيننا جميعاً على القيام بواجب المواطنة على وجهها الأكمل ليظل الوطن شامخاً فوق قمم المجد، حفظ الله مليكنا المفدى قائد الأمة الملك سلمان بن عبدالعزيز ذخراً للإسلام والمسلمين.

وقال مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي: نعيش هذه الأيام ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الحادية والتسعين على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - تحت شعار "هي لنا دار" مناسبة تدعونا للفخر المتجدد بهذا الوطن المعطاء في ظل قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمؤازرة من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ونحن نرفل في نعم عظيمة ووطن شامخ وقيادة حكيمة باستمرار الإنجازات المتتالية وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ بالازدهار والتنمية والتطور على كافة المستويات بالعمل النوعي والريادي للتعامل مع جائحة كورونا والتعليم عن بعد لنتفرد بين الأوطان بالعمل المؤسسي ذي الجودة العالية.

وأضاف سعود البقمي بهذه المناسبة الغالية: باسمي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بمحافظة تربة أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله؛ التهنئة بذكرى الاحتفاء باليوم الوطني الواحد والتسعين تحت شعار "هي لنا دار" سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا من كيد الكائدين وأن ينصر جنودنا على الحدود وأن يديم علينا الرخاء والنماء.

وأكد مدير بلدية تربة فيصل الحارثي أن في اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله - ونهنئ القيادة الرشيدة الحكيمة والشعب السعود النبيل بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً.

وأضاف الحارثي: نستشعر هذه النعم التي نعيشها والأمن والاستقرار والتطور السريع والملحوظ في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، والذي يسابق الزمان، ونقول: "هي لنا دار"، وكل عام والقيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بخير ومن تقدم إلى تقدم إن شاء الله، ونسأل الله العلي القدير أن يحمي حكومتنا ووطننا وشعبنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويردهم سالمين غانمين، وكل عام والوطن بخير.

ومن جهته قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي: إن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار" نظرًا لما تحمل تلك المناسبة من قيمة وطنية ورمزية غالية؛ حيث تعبر عن العيد الوطني الذي تتجدّد فيه خيوط الانتماء للمملكة العربية السعودية، وفي هذا الاحتفال تعبير عن عراقة هذا العيد الوطني، ويؤرخون له أفضل تاريخ يستطيعون من خلاله أن يبرزوا أهميته للأجيال الناشئة وعن شجاعة الأجداد وتضحياتهم وحكمة القائد المؤسس عبدالعزيز آل سعود في توحيد أطراف هذا الوطن ونقلته من الشتات والصراعات إلى وحدة الصف والتلاحم، ومن الجهل إلى العلم وجودة الحياة، ومن الفقر والجوع إلى التنمية ورغد العيش. وهي مناسبة خاصة ومميزة محفورة بالقلب والوجدان، واليوم الذي تحقّق فيه المحبة للسعودية لإنشائها الكيان العريق.

وأشار إلى تميز هذا اليوم بتذكير الأجيال الناشئة بكافة الإنجازات التي قام بها من سبقوهم والحرص على غرس القيم الحضارية في نفوسهم للسير قدمًا على الخطى نفسها وتقديم أفضل صورة عن بلدهم في كافة المحافل الدولية ونشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية، وعن حب الوطن ومدى انتمائه له وتجسيد معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم واعتزازهم بالمنجزات الحضارية التي تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وفي الختام رفع "المرزوقي" باسمه واسم أعضاء المجلس البلدي بمحافظة تربة أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين قيادة وشعبًا لهذا اليوم المجيد، سائلين الله أن يديم على قيادتنا ودولتنا أمنها وأمانها ورفعتها وشموخها على مدى القرون والأزمان.

وقال مدير مستشفى تربة العام الأخصائي همام بن عواض الغامدي، لقد مرت 91 عامًا والمملكة ما زالت تتجلّى ازدهارًا وتطورًا وتقدمًا، بداية من توحيد البلاد تحت راية واحدة على يد الملك المؤسس عبد العزيز ووصولًا إلى أحلام اليوم ومشاريع المستقبل التي يعمل كلّ الشعب السعودي من أجل تحقيقها.

وأضاف الغامدي: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة، سائلًا الله -عز وجل - أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين في ظل حكومتنا الرشيدة.