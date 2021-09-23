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بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

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بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

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تعد تويوتا تندرا 2022 جيل جديد من الشاحنات، بعد التكرار السابق الخلاف حولها منذ طراز العام 2007، مع عدد قليل فقط من التحديثات.


وبحسب motor1، كان تصميم تويوتا بديل مهمة كبيرة للفريق في مركز أبحاث تصميم Calty، إذ قدم رئيس Calty، كيفن هانتر بعض الأفكار إلى TheDetroitBureau.com .


فيما يشرح «كيفين» سبب عدم وجود باب خلفي متعدد الوظائف في الإصدارات المختلفة في شاحنات شيفروليه سيلفرادو أو رام، قائلاً: «السبب الرئيسي هو أن عملائنا يستخدمون شاحناتنا لنقل أشياء بسيطة مثل الدراجات ومركبات النقل، نحن نلاحق سوقًا للترفيه، وليس سوقًا للعمل».

كما قدم «كيفين» أيضًا بعض التفاصيل حول سبب ظهور تويوتا تندرا الجديدة بالشكل الذي تبدو عليه، إذ أراد فريق التصميم جعل الشاحنة تبدو أكثر جدية وقوة لأنه «لا أحد يريد شاحنة ضعيفة على منحدر أو يسحب العربة إلى المخيم.

في داخل السيارة، حاول فريق التصميم جعل أغطية فتحات التهوية ذات نمط مشابه للشبكة الأمامية، أيضًا، بدأوا في إنشاء مقصورات الزخارف عالية المستوى أولاً، بحيث يمكن أن تظهر بعض الأجزاء في الدرجات السفلي وتجعلها تبدو أجمل.


بينما تعمل تويوتا حاليًا على الجيل التالي من تاكوما، ويشير «كيفين» إلى أن لديها أوجه تشابه في التصميم مع تندرا الجديدة، إذ قال «سيكون هناك، على ما أعتقد، صلة جيدة بين تندرا وتاكوما».


الجدير بالذكر، تصل تندرا الجديدة إلى صالات العرض قبل نهاية عام 2021، والأسعار غير متوفرة حتى الآن، ولكن الاعتقاد العام هو أن التكلفة لا ينبغي أن تتغير بشكل جذري من الشاحنة الحالية.

المصرى اليوم

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