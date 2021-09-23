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رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها

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رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها
خالية من النجوم وتمتد لنحو ثلاثة آلاف تريليون ميل في الفراغ

رصد

خلال دراسة كانوا يجرونها عن كيفية تشكُّل النجوم، رصد علماء الفلك مؤخرًا "فقاعة" عملاقة فارغة في الفضاء.

وأشار العلماء في بحثهم الذي نشرت نتائجه بمجلة The Astrophysical Journal Letters، إلى أن الفقاعة تمتد لنحو ثلاثة آلاف تريليون ميل، وهي خالية من النجوم.

ولتفسير نشوء مثل هذه الفقاعة العملاقة، قال الباحث في الفيزياء الفلكية شموئيل بيالي: "قد تكون الفقاعة تشكلت بعدما انفجر أحد المستعرات الأعظمية في قلبها، ودفع الغاز إلى الخارج مشكلًا هذا الفراغ".

وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية": "عندما يموت نجم فإن مستعره الأعظم يولد سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى ولادة نجوم جديدة".

وتابع قائلًا: "لقد اختبر علماء الفلك هذه الأفكار النظرية باستخدام عمليات المحاكاة في الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها استخدام عروض حقيقية ثلاثية الأبعاد لتقييم النظريات، وصولًا إلى النتيجة النهائية"؛ حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

جدير بالذكر أنه تم رصد الفقاعة العملاقة في الفضاء أثناء قيام الباحثين بتحليل خرائط ثلاثية الأبعاد للسحب الجزيئية التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات من مسبار "غايا" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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