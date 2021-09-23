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بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

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ضِمن حِزَم الاحتفالات والفعاليات التي أعدتها لهذا اليوم الذي يقام تحت شعار "هي لنا دار"

بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

تزينت واجهة المبنى الإداري للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمكة المكرمة، ومبنى مكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، بالأضواء الخضراء؛ وذلك تزامنًا مع حلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ(٩١)، لتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

ويأتي ذلك ضِمن حِزَم الاحتفالات والفعاليات التي أعدتها الرئاسة لليوم الوطني السعودي الـ(٩١)، الذي يقام تحت شعار "هي لنا دار".. ويأتي تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر هذه البلاد المباركة.

بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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