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الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

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الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

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أعلنت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية «إف دي إيه»، أمس الأربعاء، على منح الترخيص لإنتاج جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من جانب شركتي فايزر وبيونتك.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن هذه الجرعة الثالثة ستكون للاستخدام الطارئ لمن عمرهم 65 فأكثر إلى جانب من عمرهم 18 فأكثر من المعرضين لخطورة عالية من التعرض للفيروس أو لأمراض أخرى خطيرة.

وأوضحت الهيئة أن إعطاء الجرعة المعززة يجب أن يكون بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المنتج من نفس الشركتين.

كانت شركة فايزر قد طالبت بتقديم الجرعة الثالثة للجميع من عمر 16 فأكثر لكن لجنة استشارية تابعة لهيئة الأغذية والأدوية رفضت طلبها ذلك وفرضت قيودا على استخدام هذه الجرعة لكبار السن ولمن يحتمل تعرضهم لأمراض خطيرة بسبب .

كما أوصت اللجنة بتقديم الجرعة الثالثة لمن يتعرضون للفيروس خلال عملهم مثل العاملين في مجالات الرعاية الصحية والمدرسين.

المصرى اليوم

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