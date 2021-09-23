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"الحملي": الوطن في هذا العهد الزاهر ينعم باستتباب الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش

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"الحملي": الوطن في هذا العهد الزاهر ينعم باستتباب الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش "الحملي": الوطن في هذا العهد الزاهر ينعم باستتباب الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش
رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع مازن حمد الحملي، المدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، وأفراد الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ91؛ إذ ينعم الوطن في هذا العهد الزاهر باستتباب الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش في ظل القيادة الرشيدة.

وقال: هذه المناسبة الغالية تتجدد علينا كل عام؛ لترسخ معاني الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته؛ إذ يستشعر الجميع ما حققته من تنمية وتطور، وخُطى واثقة نحو المستقبل.. ولا نملك مع هذا وذاك إلا أن نقف صفًّا واحدًا متماسكًا خلف القيادة الرشيدة -أعزها الله-، وذلك من خلال المحافظة على لحمة النسيج الاجتماعي، وإبراز جميع مظاهر المحبة والتأييد للقيادة، التي فرضت احترام وتقدير العالم أجمع لها.

وبيّن أن السعودية لعبت دورًا بارزًا في المشهد السياسي، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بوصفها دولة ترسخ معاني السلام والأمن والاستقرار. مشيرًا إلى جهود هذه البلاد المباركة في الارتقاء بأبنائها، وتأمين العيش الرغيد لهم.. وهم بدورهم يفخرون بوطنهم وقيادتهم، وليس أبلغ من ذلك شعار اليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار"، الذي يرسخ معنى المواطنة الحقيقية في بلد العز الذي أرسى دعائمه جلالة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- على دعائم راسخة تحت راية التوحيد الخالدة.

ودعا اللهَ -عز وجل- أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والأمان والعز والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويعيد هذه الذكرى السنوية ونحن من بناء إلى بناء، ومن حلم إلى إنجاز، وينصر جنودنا ورجال أمننا البواسل الذين يجودون بأرواحهم لحماية الدين والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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