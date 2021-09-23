شكري ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والقضايا محل الاهتمام المشترك

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عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لاڤروڤ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعقد وزير الخارجية، خلال تواجده في نيويورك، سلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، حيث تم مناقشة أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.