أخبار عاجلة

لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي -
موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT -
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة -
تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا -
تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك -
مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي -
نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي -
حملة أمنية مكبرة تستهدف حائزي الأسلحة النارية بـ«القوصية» في أسيوط -
"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شكري ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والقضايا محل الاهتمام المشترك

Print
شكري ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والقضايا محل الاهتمام المشترك شكري ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والقضايا محل الاهتمام المشترك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لاڤروڤ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعقد وزير الخارجية، خلال تواجده في نيويورك، سلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، حيث تم مناقشة أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة

ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة

تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا

تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا

تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي

مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي