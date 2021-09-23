إطلاق شماريخ في القاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل وتلقي القبض على 3 أشخاص

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية «شماريخ» بالقاهرة.

وذكر بيان للداخلية، اليوم الخميس، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية شماريخ بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهم (3 شماريخ).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بقيامهم بذلك لوجود خلافات بينهم وبين أهالى المنطقة لإعتراضهم على ركن السيارات أمام المغسلة ملكهم بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.