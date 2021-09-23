أخبار عاجلة

لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي -
موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT -
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة -
تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا -
تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك -
مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي -
نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي -
حملة أمنية مكبرة تستهدف حائزي الأسلحة النارية بـ«القوصية» في أسيوط -
"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إطلاق شماريخ في القاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل وتلقي القبض على 3 أشخاص

Print
إطلاق شماريخ في القاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل وتلقي القبض على 3 أشخاص إطلاق شماريخ في القاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل وتلقي القبض على 3 أشخاص

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية «شماريخ» بالقاهرة.

وذكر بيان للداخلية، اليوم الخميس، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية شماريخ بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهم (3 شماريخ).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بقيامهم بذلك لوجود خلافات بينهم وبين أهالى المنطقة لإعتراضهم على ركن السيارات أمام المغسلة ملكهم بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري حساسية ومناعة: سنصل إلى مناعة القطيع في هذه الحالة (فيديو)

استشاري حساسية ومناعة: سنصل إلى مناعة القطيع في هذه الحالة (فيديو)

نهاية مأساوية لطفل يتيم على يد زوجين لسرقة «توك توك» (فيديو وصور)

نهاية مأساوية لطفل يتيم على يد زوجين لسرقة «توك توك» (فيديو وصور)

أروى جودة : «فكرت في تجميد بويضاتي..لكن جوزي ممكن ميرضاش يخلف» (فيديو)

أروى جودة : «فكرت في تجميد بويضاتي..لكن جوزي ممكن ميرضاش يخلف» (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى 3 أشخاص على شاب بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى 3 أشخاص على شاب بالجيزة