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ضبط 620 طربة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسكندرية

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ضبط 620 طربة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسكندرية ضبط 620 طربة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه في الإسكندرية

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 620 طربة حشيش في اطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية – باب شرقى) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وهم (أحد الأشخاص»له معلومات جنائية«– مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (عدد 470 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول)».

وتابعت :«كما تم ضبط (تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص»لأحدهم معلومات جنائية«– جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية وبحوزتهم (عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)».

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4 مليون و30 ألف جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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