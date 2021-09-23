البدري يوضح حقيقة غضب طارق حامد

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قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه كان يتمتع بعلاقة طيبة مع جميع اللاعبين خلال فترة تواجده في القيادة الفنية للفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «البعض تحدث عن مشاكل مع طارق حامد؟ طارق حامد لم يغب عن المنتخب في أي أجندة دولية، صحيح إنه لم يشارك في بعض المباريات كأساسي، لكن يجب مراعاة كثرة المباريات، وقلة الفروقات الزمنية بينها».

يذكر أن حسام البدري قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة لثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم.