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البدري يوضح حقيقة غضب طارق حامد

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البدري يوضح حقيقة غضب طارق حامد البدري يوضح حقيقة غضب طارق حامد

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قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب ، أنه كان يتمتع بعلاقة طيبة مع جميع اللاعبين خلال فترة تواجده في القيادة الفنية للفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «البعض تحدث عن مشاكل مع طارق حامد؟ طارق حامد لم يغب عن في أي أجندة دولية، صحيح إنه لم يشارك في بعض المباريات كأساسي، لكن يجب مراعاة كثرة المباريات، وقلة الفروقات الزمنية بينها».

يذكر أن حسام البدري قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة لثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم.

المصرى اليوم

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