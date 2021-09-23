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وزير السياحة والآثار يتابع الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر

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وزير السياحة والآثار يتابع الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر وزير السياحة والآثار يتابع الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأربعاء اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للبوابة الالكترونية الترويجية لمصر، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي وعدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الشركة المنفذة للموقع.

واستهل الاجتماع بقيام الشركة المنفذة للبوابة الالكترونية الترويجية لمصر باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، وما بها من أبواب وملفات والمحتوي الخاص بها.

وخلال الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار باجراء بعض التعديلات على التصميم الخاص بالموقع وتطوير المحتوي الخاص به ومراجعته في شكله النهائي قبل الاطلاق، وذلك بما يتسق وملامح الاستراتيجية الاعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تسلمتها الوزارة في شهر أغسطس تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

المصرى اليوم

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