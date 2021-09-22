هل يصبح موسيماني خامس الراحلين عند الأهلي خلال ولاية الخطيب؟

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تعرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، إلى انتقادات لاذعة بعدما فقد لقب كأس السوبر المصري أمس الثلاثاء، بالخسارة أمام طلائع الجيش 2-3 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما نتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

وانتقد خبراء الكرة الأسلوب لذي ظهر به المارد الأحمر من عجز عن تشكيل خطورة على مرمى الحارس المتميز محمد بسام وعدم إيجاد حلول هجومية خاصة في ظل تراجع رفاق عبدالحميد بسيوني والاكتفاء بالاعتماد على الكرات المرتدة السريعة.

ودخل موسيماني مرحلة الشك بعدما خسر لقب السوبر عقب أسابيع قليلة من فقدان لقب الدوري والذي أظهر خلال مبارياته أداء متراجع عكس الظهور القوي قاريًا والذي منح الأهلي دوري أبطال أفريقيا في نسختين والسوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وتعاقب على الإدارة الفنية للنادي الأهلي 5 مدربين خلال ولاية مجلس الإدارة الحالي بقيادة محمود الخطيب، ورحل 4 منهم لأسباب مختلفة نستعرضها في التقرير التالي، فيما ينتظر موسيماني مصيره.

حسام البدري

توقع الكثير من المتابعين أن حسام البدري لن يستمر طويلًا بعد نجاح مجلس الإدارة الجديد ورحيل محمود طاهر الذي كان يثق فنيًا في قدرات صاحب الـ61 عاما.

وتراجع أداء الأهلي خلال عام 2018 فضلًا عن النتائج السيئة حيث خسر الفريق أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز، وودع منافسات كأس مصر من دور الـ16 أمام الأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليًا) ثم التعادل مع الترجي التونسي سلبيًا في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليرحل البدري عن تدريب الفريق تاركًا المهمة بصفة مؤقتة إلى مساعده أحمد أيوب.

باتريس كارتيرون

تعاقد الأهلي مع الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا لحسام البدري في الثاني عشر من يونيو عام 2018 وسط توقعات بنجاحه نظرًا لخبرته المحلية مع فريق وادي دجلة وإجادته الأجواء الأفريقية حيث سبق له التتويج بالأميرة القارية مع مازيمبي الكانغولي.

رحلة كارتيرون مع الأحمر لم تستمر طويلًا بسبب شهر نوفمبر الكارثي الذي شهد خسارته دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي وتوديع البطولة العربية أمام الوصل، ليرحل في الـ23 من نفس الشهر، ويتولى محمد يوسف المهمة لحين التعاقد مع مدرب اخر.

مارتن لاسارتي

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين الأوروجوياني مارتين لاسارتي مدربًا للفريق الأول خلفًا لكارتيرون، وسط تطلعات بمعالجة السلبيات وتقديم أداء قوي فنيًا في رحلة البحث عن اللقب القاري.

قاد لاسارتي الأهلي إلى غياب قاري جديد بهزيمة هي الأكبر في تاريخة 5-0 أمام صن دوانز، عقبه خروج من الدور الـ16 لكأس مصر بهدفين مقابل أمام بيراميدز.

فايلر

وجد الأهلي ضالته في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي أثبت كفاءة عالية في تطوير قدرات اللاعبين والظهور بشكل قوي خططيًا فضلًا عن النتائج الكبيرة محليًا والانتصارات المتتالية أفريقيًا التي كان في مقدمتها رد الاعتبار أمام صن دوانز.

واعتذر فايلر عن الاستمرار في تدريب الأهلي لظروف أسرية بعد العديد من الإنجازات والتأثير الفني، ليخلفه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.