تسبب الأمراض النفسية.. مايا مرسى تحذر من تواجد الأطفال طويلا على الإنترنت

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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ظهر اليوم في حوار مفتوح ضمن إحتفالية تسليم جوائز الفائزين بالدورةالثانية لجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية تحت عنوان «تمكين الطفل العربي في عصرالثورةالصناعيةالرابعة»وذلك تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الإجتماعية بجامعة الدول العربية والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

وجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية للجهود المبذولة في الدورةالثانية لجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية كما وجهت تحية إعزاز وتقدير إلى كل المراكز البحثية الخاصة بالأبحاث المعنية بقضايا المرأة في وطننا العربي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها على ضرورة توخي الحذر من تواجد الأطفال على مواقع التواصل الإجتماعي لفترات طويلة لما تسببه هذه المواقع من أمراض نفسية عند الأطفال، محذرة من بعض الأفكار والمحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي والذى يحمل العديد من الأفكار المغلوطة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها إلى أنه في ظل جائحة كورونا تقع على الامهات العديد من المسئوليات والتى تتضمن تربية وتعليم ابنائها والتى تفرض عليها أعباء نفسية، مشيرة إلى ضرورة مشاركة الآباء زوجاتهم في هذه المرحلة.

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ضرورة مراعاة ودراسة الاخلاقيات في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية ولابد من العمل على تقليل الفجوة بين جيل الأبناء والآباء.

وتساءلت ماذا نقدم إلى الأطفال في مناطق النزاعات بالمنطقة العربية فهم أطفال شاهدت الحروب وتم حرمانها من التعليم وواجهت رعب جائحة كورونا، مؤكدة على ضرورة سد الفجوة التعليمية والرقمية لديهم، فهولاء الاطفال لابد ان يتمتعوا بالأمن والأمان والتعليم الجيد.