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أبو الغيط يلتقي وفدًا من المعارضة السورية

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أبو الغيط يلتقي وفدًا من المعارضة السورية أبو الغيط يلتقي وفدًا من المعارضة السورية

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التقي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع وفد من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة للجامعة أن اللقاء تناول اخر التطورات بشأن الازمة السورية والجهود الاقليمية والدولية لحلحلتها في اطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها.

وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الاوضاع على الساحة السورية، حيث أكد من جانبه على أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الامن 2254 بعد أن اصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.

وأشار المصدر أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض إلى أي شئ ملموس حتي الآن، كما تمت مناقشة الاوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع انساني عرفه في تاريخه الحديث. كما استمع من اعضاء الوفد إلى شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد.

وأكد المصدر أن الأمين العام اعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الامن 2254، مستذكرا في هذا السياق لمجمل الاوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول إلى مخرج سياسي للوضع الحالي.

المصرى اليوم

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