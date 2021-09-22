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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية سنغافورة

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بحثا العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية سنغافورة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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