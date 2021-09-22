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وتوصلت تويتر عبر الاستفتاء أن 46 % من الجماهير السعودية ترى أن احتفالات اليوم الوطني 91 تتميز بخصوصية استثنائية على المنصة .

وأضافت أن اليوم الوطني 91 من أبرز الأيام المُنتظرة في التقويم السعودي على «تويتر» حيث إن المغردين يتجهون إليها لمشاركة خططهم الاحتفالية وحبهم وفخرهم بالوطن .



ونوهت تويتر إلى زيادة استخدام الرمز التعبيري للعلم السعودي بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 29.7 مليون مرة حيث يريد 2 من كل 3 أشخاص في المملكة المشاركة في الاحتفالات الوطنية المقبلة.



وأعلنت المنصة أن الرمز التعبيري للعلم السعودي الذي أطلقته يظهر عند استخدام الوسوم الخاصة به وسيبقى فاعلاً حتى نهاية سبتمبر .

ومن أهم الوسومات «اليوم الوطني السعودي»، و«اليوم الوطني السعودي 2021» ، و«اليوم الوطني السعودي 91» إضافة إلى وسوم باللغة الإنجليزية.



وأطلقت «تويتر» صفحة مُخصصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي باللغتين العربية والإنجليزية لتزويد الأشخاص بتحديثات فورية عن الأنشطة والفعاليات بما في ذلك مقاطع الفيديو واللحظات .