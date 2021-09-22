«المصل واللقاح» عن متحور دلتا: الجميع معرض للإصابة بكورونا حتى الأطفال

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أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أصبحت بـ«الحجم العائلى».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، :«نعيش في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وبعض المصابين بالفيروس ينكرون إصابتهم».

وأشار الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إلى أن الموجة الرابعة تتضمن متحور دلتا بلس، سريع الانتشار، والأعداد في تزايد مستمر.

وواصل قائلًا:«أدعوا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخاصة في ظل المتحور دلتا، حيث أن الجميع معرض للإصابة حتى الأطفال».