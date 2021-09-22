الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي

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أعلنت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، أنها قررت إغلاق مجال البلاد الجوي، أمام الطائرات المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ”ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية“.

وأضاف البيان: ”بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم“.

وكان الرئيس الجزائرى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائرى.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني.