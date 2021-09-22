فريق البنك الأهلي يتدرب فترتين استعدادًا للموسم الجديد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مرانه اليوم على فترتين ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد حيث ركز خالد جلال المدير الفني للفريق على النواحي البدنية بدون كرة في الفترة الصباحية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ومع إنطلاق المران المسائي أدي لاعبي الفريق مجموعة من الإطالات تحت إشراف محمد على مخطط الأحمال وشهد الجزء الرئيسي من المران رفع معدلات التحرك بالكره وبدون كره ودقة التمرير وأشرف عليه خالد جلال المدير الفني للفريق.

ويستعد فريق البنك الأهلي لإنطلاق الموسم الكروي الجديد المقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، في محاولة لتحقيق مركز متقدم.