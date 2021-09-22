أخبار عاجلة

المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة -
"الزكاة " تضبط أكثر من ألف مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية -
"أمن الطرق" ينبه من رياح وأتربة وأمطار في "الدرب وبيش" -
"الثقافة" تنظم معرض "القط العسيري" في أبها -
وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر -
أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري -
محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة -
دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021 -
محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والإعدادية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بهدف حسين .. النصر يفوز علي الصليبخات الكويتي وديًا

Print
بهدف حسين .. النصر يفوز علي الصليبخات الكويتي وديًا بهدف حسين .. النصر يفوز علي الصليبخات الكويتي وديًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق النصر على فريق الصليبخات الكويتي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات فريق النصر لانطلاق مسابقة الدوري القسم الثاني بمواجهة فريق القناة يوم الجمعة 1 اكتوبر في الجولة الأولي .

وجاءت المباراة قوية من جانب فريق النصر حيث السيطرة على مجريات الأمور في أغلب فترات اللقاء

وقام الجهاز الفني بقيادة خالد غنيم بتجربة أكثر من لاعب خلال المباراة للوقوف على مستواهم الفني.

وقال غنيم أن التجربة جاءت مفيدة للنصر وان الفريق سيخوض مباراتين يوم الجمعة المقبلة بمواجهة فريق بورتو في الثانية والنصف ظهرا وفريق ملوي في السادسة مساءا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021

دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021