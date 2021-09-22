بهدف حسين .. النصر يفوز علي الصليبخات الكويتي وديًا

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فاز فريق النصر على فريق الصليبخات الكويتي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات فريق النصر لانطلاق مسابقة الدوري القسم الثاني بمواجهة فريق القناة يوم الجمعة 1 اكتوبر في الجولة الأولي .

وجاءت المباراة قوية من جانب فريق النصر حيث السيطرة على مجريات الأمور في أغلب فترات اللقاء

وقام الجهاز الفني بقيادة خالد غنيم بتجربة أكثر من لاعب خلال المباراة للوقوف على مستواهم الفني.

وقال غنيم أن التجربة جاءت مفيدة للنصر وان الفريق سيخوض مباراتين يوم الجمعة المقبلة بمواجهة فريق بورتو في الثانية والنصف ظهرا وفريق ملوي في السادسة مساءا .