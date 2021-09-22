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بمناسبة اليوم الوطني السعودي .. قرار جديد من الخطوط

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بمناسبة اليوم الوطني السعودي .. قرار جديد من الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي .. قرار جديد من الخطوط

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وأضافت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء إنها قررت إضافة 237 رحلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي .

وقالت أن هذه الزيادة لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المسافرين للمشاركة في اليوم الوطني للملكة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الخميس 23 سبتمبر لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام وهو موعد المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز و الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

المصرى اليوم

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